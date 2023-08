Reddito di cittadinanza, proteste a Roma davanti alla sede Inps. Piantedosi: «Timori ordine pubblico? Monitoriamo»

Reddito di cittadinanza - Sono una cinquantina i manifestanti davanti alla sede dell'Inps di via Nizza, a Roma, che chiedono la reintroduzione del reddito di cittadinanza. «Finitela con la guerra ai poveri», «Stop sfruttamento e precarietà», si legge sui cartelli. «Dobbiamo costruire una grande opposizione popolare contro il governo», scandisce al megafono una donna. Non solo il sussidio, i presenti chiedono anche «l'introduzione del salario minimo e del reato di omicidio sul posto del lavoro perché non si può morire come Luana D'Orazio», la giovane operaia toscana morta in fabbrica nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA