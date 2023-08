Reddito di Cittadinanza, 80mila nuovi sms di sospensione dall'Inps: «Forniremo i percorsi per recuperare il sostegno»

L’Inps invierà, alla fine di agosto, 80 mila sms ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per comunicarne la sospensione. I nuovi sms, arriveranno dopo i già 160mila messaggi inviati ad altrettante famiglie. La novità è che questa volta saranno forniti ai destinatari i possibili percorsi per recuperare il sostegno economico, o con la presa in carico dai comuni, o con l’avvio della formazione nei Centri per l’impiego.

Il reddito di cittadinanza sarà sostituito dal 1° gennaio 2024 dall’Assegno di Inclusione (AdI), ma ecco a che condizioni.

Perde il reddito di cittadinanza e cerca di dare fuoco alla stanza del sindaco

Reddito di cittadinanza, è rischio caos: «Problemi tecnici per i Comuni», assegno revocato e poi riattribuito?





Assegno di Inclusione

L'Assegno di Inclusione verrà erogato soltanto a chi è seguito dai servizi sociali in quanto rientrante nelle fasce di popolazione che non possono trovare lavoro (disabili, minori, anziani).

A spiegarlo è il Corriere della Sera, secondo cui, a seguito delle polemiche che ne sono scaturite, questa volta l’ente previdenziale sarà più specifico circa il percorso da intraprendere per ovviare alla mancanza del Reddito di cittadinanza.

Inoltre, il reddito rimarrà così com’è fino a fine anno anche per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità o con almeno sessant’anni.