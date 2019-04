Un carabiniere, Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo vicecomandante della stazione dei carabinieri di Cagnano Varano, è morto in un conflitto a fuoco nella piazza del paese nel foggiano. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto, ma il militare, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, è deceduto.



Il carabiniere era rimasto ferito gravemente in una sparatoria avvenuta questa mattina nella piazza principale di Cagnano Varano ed è poi morto all'ospedale. La vittima era appunto un maresciallo di 45 anni. I carabinieri, colleghi del militare deceduto, hanno bloccato e portato in caserma e stanno ora interrogando un uomo che sarebbe fortemente indiziato dell'uccisione.

Secondo prime indiscrezioni, la sparatoria sarebbe avvenuta ad un posto di blocco nella piazza principale di Cagnano Varano. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato per un controllo un'auto con a bordo un pregiudicato. Questi avrebbe sparato con la pistola uccidendo il maresciallo e ferendo un altro militare in modo non grave. Ha poi tentando la fuga ma è stato bloccato e portato in caserma dove viene interrogato.

«Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



«Un episodio gravissimo, in cui l'Arma dei Carabinieri viene colpita in maniera assurda. Era una persona straordinaria, un maresciallo che conoscevamo da tempo, dalla grande professionalità, sempre disponibile e pronto a sacrificarsi per il suo lavoro». Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Cagnano Varano ( Foggia), Claudio Costanzucci Paolino, che conosceva, come tutti in paese, il carabiniere ferito mortalmente oggi a colpi d'arma da fuoco. «Non è originario di Cagnano Varano - sottolinea - Ma lavorava qui da tanto tempo. Sono convinto che lo Stato reagirà nel modo più giusto e opportuno perché tutti - continua il sindaco - sia chi lavora per lo Stato che chi lavora per i cittadini, chiedono sicurezza».



«Ieri Milano, oggi Foggia, dove un carabiniere è morto dopo una sparatoria. L'Italia è sempre più insicura e la pacchia, almeno per i criminali, non è finita. Invece di sperperare soldi in mance varie, più risorse per forze dell'ordine, meno passerelle, più impegno sul campo». Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera.

