Suore picchiano i bimbi all'asilo: 4 religiose incastrate dalle telecamere

Picchiavano i bimbi dell'asilo, suore condannate in tribunale. Quattro religiose che prestavano servizio in una scuola materna di San Marcellino (Caserta), sono state condannate per maltrattamenti (rito abbreviato) a 2 anni ciascuno dal gup del Tribunale di Napoli Nord. Si tratta di tre suore straniere e della madre superiora, un'italiana, direttrice della scuola accusata anche di intralcio alla giustizia. L'accusa aveva chiesto il doppio della pena.



Le monache avrebbero percosso in alcune occasioni i bambini durante l'orario di mensa o nel corso di attività ricreative. Le indagini dei carabinieri, sono state avviate lo scorso anno su denuncia di alcuni genitori. Alcuni filmati riguardanti le intercettazioni audiovisive hanno confermato le denunce. Ultimo aggiornamento: 09:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA