Carabiniere ucciso, chi era Vincenzo di Gennaro. Stava per sposarsi, i colleghi: «La bontà fatta persona»

Vincenzo di Gennaro, il maresciallo dei carabinieri ucciso oggi da un pregiudicato a Cagnano Varano (Foggia), aveva 46 anni, celibe e senza figli. Ma aveva una compagna e stava organizzando tutto per le nozze, come hanno raccontato alcuni colleghi dell'Arma. Il maresciallo aveva già da qualche tempo una relazione sentimentale con una donna di San Severo, con la quale stava decidendo la data delle nozze. I colleghi lo ricordano come «la bontà fatta persona». Era impegnato anche nel mondo del volontariato, e, raccontano, era molto devoto a San Pio da Pietrelcina.

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il maresciallo - spiega l'Arma dei carabinieri su Facebook - era celibe e non lascia figli, diranno le prime note di agenzia. Ma tutti noi ne siamo orfani. I familiari, gli amici, i colleghi. Chiunque abbia a cuore la giustizia e conosca il valore della vita. Arrivederci nel cielo, Vincenzo Carlo. Il viaggio ti sia lieve».