di Simone Pierini

«Siamo in macchina da 12 ore bloccati sotto la neve, nessuno ci dice niente e il gasolio sta finendo. Ci sono bambini. Meno male che avevamo il gasolio stanotte altrimenti potevamo morire di freddo».in direzione nord dalle 9 di ieri sera, venerdì 1 febbraio. Da oltre 12 ore è chiuso nel suo mezzo e non ha alcuna notizia dei soccorsi. Lo abbiamo contattato telefonicamente., per fortuna noi abbiamo ancora mezzo serbatoio di gasolio. Ma in molti lo hanno finito e ce lo stanno chiedendo, ma non abbiamo una tanica o qualcosa per aiutarli. Noi siamo in tre con una scatola di biscotti», dice Pino Bucci. «- prosegue - siamo fermi bloccati in quasi mezzo metro di neve. Nessuno ci dice nulla - ripete - abbiamo telefonato e l'unica risposta che abbiamo ricevuto è "abbiate pazienza", ma come si fa ad averne».«Ma come hanno fatto a non prevederlo, qua nevica sempre non siamo in Sicilia - spiega ancora -, le macchine e i camion continuavano a entrare e si è bloccato tutto. Nessuno che ci sa dire niente. Secondo me neanche loro sanno come risolvere il problema. Qui restiamo anche oggi. I mezzi di soccorso non possono passare, forse con una motoslitta».«Dall'altro in direzione c'è una corsia aperta, passa un camion ogni tanto. Ma perché non aprono il guardrail in qualche modo per farci passare e liberarci? - chiede Pino Bucci -».