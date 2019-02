Brennero, dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra Chiusa e Vipiteno in direzione nord.

«Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero, a una ventina di chilometri dal valico. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo». Lo racconta all'ANSA Riccardo Del Bene.



Maltempo, Autostrada del Brennero chiusa per neve: 12 km di coda, automobilisti bloccati. Toscana, fiumi sotto osservazione







«Di solito - spiega - in 6 ore sono qui. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma finora non hanno visto anima viva». «Mi chiedo se devono morire in auto», si sfoga Del Bene.

Situazione incredibile per i nostri passeggeri bloccati da ore senza aiuti #autostrade #brennero #flixbus pic.twitter.com/Uz4reRfcQf — Daniele Crognaletti (@DCrognaletti) 2 febbraio 2019