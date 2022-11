Bimbo di 2 anni morto dopo il ricovero in ospedale: un paese sotto choc

di Redazione web

La piccola comunità di Leguigno, in provincia di Reggio Emilia, è avvolta nel dolore. Enrico Bosi, un bimbo di appena due anni e mezzo è morto in seguito ad una grave malattia genetica, legata al metabolismo degli zuccheri, che causava problemi muscolari e ai bronchi. Domenica scorsa il piccolo è stato ricoverato all'ospedale di Parma, perché all'improvviso si era aggravato. I medici del Maggiore hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non sono riusciti ad impedirne il decesso. A gennaio, Enrico avrebbe spento tre candeline, scrive Il Resto del Carlino.

Medico di colore, non vogliono farsi visitare. Lui: «Posso andare altrove, sono stanco del razzismo». Il sindaco si scusa

Cure difficili

Il piccolo, secondo i medici del centro specializzato di Firenze che lo avevano in cura, reagiva positivamente alle cure, ma non sono bastate. Dopo essersi aggravato all'improvviso, è stato portato all'ospedale parmense, ma dopo essere stato stabilizzato grazie alla prontezza degli specialisti, Enrico è tornato nuovamente ad aggravarsi, fino al tragico epilogo.

Tumore, vaccino disponibile entro il 2030. L'annuncio alla Bbc: «Funzionerà»

Genitori nel silenzio

Il padre Roberto e la mamma Isabella, insegnante, sono affranti dalla perdita e hanno alzato un muro di sofferenza e silenzio intorno a loro, senza rilasciare dichiarazioni.

Nell'azienda dove lavora Roberto, i colleghi, in segno di solidarietà hanno avviato una raccolta fondi, con scopo benefico, per celebrare la memoria del piccolo Enrico. «Siamo tutti sconvolti per la notizia del decesso del piccolo Enrico» dicono i colleghi dell'uomo ed anche il sindaco del comune di Casina, Stefano Costi, porge le cordoglianze di tutta la cittadina alla famiglia Bosi.

#ReggioEmilia Enrico, morto a 2 anni dopo il ricovero in ospedale: un paese sotto choc https://t.co/URwJQ43Gm3 — Leggo (@leggoit) November 16, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA