Treviso, morto in casa: ucciso a coltellate, a dare l'allarme è stata la moglie

Ancora un omicidio scaturito tra le pareti domestiche, dopo quello di ieri a Mel nel Bellunese. Questa volta è accaduto a Vittorio Veneto (Treviso) in via Rosolen, dove un uomo di 56 anni è stato ucciso in casa.

Sul posto i carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto: sul corpo della vittima presenti ferite da taglio. A dare allarme ai carabinieri è stata la moglie dell'uomo. In casa era presente anche il figlio della coppia di 24 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 08:14

