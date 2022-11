Insegnante investita mentre è a passeggio col cane, Beatrice morta a 51 anni. Città sotto choc: «Era una prof unica»

di Valerio Salviani

Ha provato a combattere per due ore contro la morte, poi si è lasciata andare tra le braccia dei soccorritori. Beatrice Ubaldi se n'è andata a 51 anni. La sua vita è stata spezzata da un'auto, che l'ha investita mentre era a passeggio col cane, morto anche lui.

Il fatto è avvenuto lunedì 14 novembre nella periferia di Tortolì in Ogliastra, in provincia di Nuoro. Durante il pomeriggio Beatrice Ubaldi, un'insegnante molto conosciuta in paese, è uscita di casa per il solito giro insieme al suo cagnolino. Intorno alle 17.30 la donna è stata travolta da una Fiat Panda in via Pirastu, sulla SS 198. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È morta dopo due ore di agonia, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, che hanno provato a salvarle la vita. Niente da fare neppure per il cane, schiacciato dalla ruota anteriore dell'auto e deceduto sul colpo. Il guidatore, un operaio, è adesso indagato per omicidio stradale.

Il dolore di Ogliastra

La prof 51enne era conosciuta e apprezzata da tutta Ogliastra. Oltre a lasciare due figli piccoli e il marito Massimiliano, il suo lutto ha colpito i tantissimi studenti che l'avevano avuta come insegnante. La professoressa di filosofia e scienze umane è stata ricordata con tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social: «Era un'insegnante e una persona unica», ha scritto un collega. Il comune di Lotzorai, dove insegnava, le ha tributato un messaggio di addio: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale partecipano attoniti al dolore della famiglia Melis Ubaldi per la tragica scomparsa di professoressa Beatrice, adorata dai suoi alunni della scuola primaria di Lotzorai e stimatissima dai genitori lascia un indelebile ricordo».

