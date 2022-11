Milena non ce l'ha fatta: morta a 14 anni dopo quattro giorni di agonia. L'incidente mentre andava a scuola

È morta dopo 4 giorni di agonia Milena Lentini, la ragazza di 14 anni che martedì mattina è stata coivolta in un incidente d'auto mentre andava a scuola con alcuni amici. Ricoverata in condizioni disperate al Torrette di Ancona, si è spenta sabato sera.

L'incidente

L'incidente mortale è avvenuto all'incrocio tra Ponte Valle con strada Tresole. Stava andando a scuola insieme a due compagni, un’amica coetanea e un ragazzo maggiorenne alla guida dell’automobile entrambi scampati al peggio, quando è avvenuto il terribile schianto con un’altra vettura. Milena ha avuto la peggio.

Arrivata in ospedale in gravissime condizioni, è stata dichiarata morta cerebralmente dopo poche ore. Restava in vita grazie alle macchine con una flebile speranza, che si è spenta sabato sera definitivamente. Tantissime le dimostrazioni di affetto da Mombaroccio, il paese dove viveva insieme al papà, alla sorella e al fratello. Sua mamma era morta in passato.

