Incidente tra auto e pullman, la vettura si accartoccia: Cinzia muore sul colpo, aveva 45 anni

Un incidente tra un'auto e un pullman è costato la vita a Cinza Cotza, donna di 45 anni originaria di Zeddiani (Cagliari). Lo schianto è avvenuto alle 20 di sabato sera a Solanas. La vittima, rimasta incastrata dentro l'auto, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori.

L'incidente

Cinzia Cotza era a bordo della sua Lancia Y rossa, quando alle 20 di sabato sera è rimasta coinvolta in un incidente con un bus di linea dell’Arst. Secondo una prima ricostruzione l’auto della donna procedeva in direzione di Oristano. Dopo il terribile schianto la macchina, rimasta schiacciata, si è girata in senso inverso finendo nella cunetta adiacente alla strada.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai soccorritori del 118, hanno dovuto usare le cesoie elettriche per aprire l'automobile accartocciata ed estrarre il corpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari. Illesi, anche se sotto choc, i passeggeri del pullman e l'autista. La 45enne lavorava a Livigno, località sciistica in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera. Faceva le stagioni e aveva operato come commessa, riportano i siti locali. A Zeddiani viveva insieme ai genitori. Al vaglio di verifiche la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 09:50

