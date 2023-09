Trova l'auto dei sogni per la moglie: paga tutto, ma quando si presenta per la consegna l'autosalone non esiste più

di Redazione web

Trova online l'auto perfetta per la moglie, contatta il venditore e prende accordi per l'acquisto versando tutta la somma pattuita. Passano i giorni ma la consegna non si perfeziona e, quando si reca nell'autosalone, lo trova chiuso senza nemmeno più una vettura in esposizione, né all'interno dello autosalone né nel piazzale.

Dall'immediata denuncia presentata dalla vittima, è finito a processo per insolvenza fraudolenta Mario Zanchetta, 61enne jesolano di nascita residente a San Donà di Piave, difeso dall'avvocato Guido Galletti.

Ieri in aula ha parlato la vittima, ricostruendo la vicenda che l'ha vista sborsare 22.500 euro per comprare una Nissan X-Trail dall'uomo, titolare della Business & G srl di Castello di Godego.

Monopattino elettrico, il furto dall'auto in corsa: i ladri scappano, il proprietario resta a terra

Telepass con truffa: si aggancia all'auto davanti e passa 172 volte il casello in autostrada senza pagare

L'autosalone chiuso

Secondo l'accusa Zanchetta, dissimulando lo stato di insolvenza essendo l'autosalone in procinto di chiudere, ha comunque incassato il denaro della vittima pur sapendo di non poter consegnarle materialmente la vettura e sostenendo i ritardi a dei problemi amministrativi riguardo i tempi tecnici per l'immatricolazone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA