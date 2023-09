Monopattino elettrico, il furto dall'auto in corsa: i ladri scappano, il proprietario resta a terra

di Redazione web

Da qualche anno i monopattini elettrici sono diventati un trend in fatto di mobilità, grazie al loro impatto ambientale zero e alla capacità di far evitare traffico e ingorghi. Ma hanno anche uno svantaggio: sono molto facili da rubare. Ne è la prova un video pubblicato su X (ex Twitter) in cui i ladri non si scomodano neanche a scendere dall'auto per sottrarre il mezzo da sotto ai piedi del suo proprietario.

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Stretta sugli autovelox, le novità punto per punto

Simula incidenti sul monopattino all'Isola d'Elba, denunciato per truffa un romano: chiedeva sul posto agli automobilisti il risarcimento

Il furto del monopattino

In un video pubblicato dall'account @wakinaki919 si può vedere lo sconcertante furto di un monopattino in movimento. «Sei tranquillo alla guida del tuo scooter quando succede questo», si legge nella didascalia della clip che mostra la scena sconcertante avvenuta in pieno giorno e mentre circolavano altri veicoli.

Una persona sta guidando tranquillamente il suo monopattino lungo la strada quando all'improvviso un'auto gli si avvicina e, mentre continua a muoversi, uno dei passeggeri gli toglie il dispositivo da sotto ai piedi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA