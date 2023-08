Anziano fugge dalla Rsa: i cuscini sotto le lenzuola per non farsi scoprire, poi il 92enne si barrica in casa con la motosega

di Redazione Web

È fuggito dalla casa di riposo in cui era ospite con il più classico dei trucchi. Ha messo dei cuscini sotto alle lenzuola del letto per aver il tempo di scappare e si è dileguato, per far ritorno a casa sua. È quanto successo a un anziano di 92 anni che ha lasciato la Rsa in cui era ospita a Mori, in provincia di Trento, e non aveva alcuna intenzione di tornarci. Tanto da essersi barricato in casa, armato di motosega, minacciando di ferirsi da solo.

Anziano barricato in casa con una motosega

Dopo ore di dialoghi infruttuosi con l'anziano, le forze dell'ordine hanno deciso di forzare una finestra ed effettuare il blitz, concludendo fortunatamente nel migliore dei modi una vicenda che avrebbe potuto finire in tragedia e che ha lasciato con il fiato sospeso sia i familiari dell'uomo che il personale della casa di riposo.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il 92enne è fuggito mettendo in atto un piano partito attorno alle 22:30 di sabato quando gli Oss della struttura sentono suonare l'allarme dalla camera dell'uomo.

Così un operatore sanitario lo accompagna in sala tv, l'anziano si siede su una poltrona e nulla fa presagire che di lì a poco sarebbe scattata la fuga. Ma a mezzanotte, quando è stato fatto un nuovo giro di controllo, l'operatore non trova più l'anziano. Lo cerca in camera, e vede che nel letto c'è una sagoma apparentemente umana. Non può sapere che l'anziano, invece, se l'era appena data a gambe e aveva astutamente messo dei cuscini sotto alle lenzuola.

Di lì a poco, però, l'allarme scatta ugualmente. L'uomo nel frattempo aveva scavalcato la recinzione e si era dato alla fuga verso casa. Tutto ricostruito grazie alle telecamere di video sorveglianza. E dpo ore di cammino era riuscito a raggiungere il comune di Trambileno, a ben 10 chilometri di distanza, dove si trova casa sua. A quel punto si è barricato fino a quando, la mattina seguente, non sono arrivate le forze dell'ordine. E solo un blitz dei carabinieri è riuscito a smuovere l'anziano che non aveva alcuna voglia di tornare nella casa di riposo. Il 92enne è stato disarmato per poi essere calmato e convinto a tornare all'interno della Rsa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 14:12

