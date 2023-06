Sparatoria all'aeroporto di Chinisau: due morti. Preso l'assalitore. «È un russo, forse mercenario della Wagner»

Due persone sono state uccise in una sparatoria nell'aeroporto di Chisinau, capitale della Moldavia, che è stato chiuso. Lo riferisce il ministero dell'Interno moldavo citato dall'agenzia russa Tass. «Uno straniero a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese, ha aperto il fuoco contro una guardia di frontiera e poi si è barricato in una delle stanze. Le persone sono state evacuate dall'edificio», ha detto il ministero dell'Interno moldavo. L'assalitore sarebbe stato preso

L'assalitore sarebbe un passeggero russo

L'uomo si era barricato in una stanza con degli ostaggi, come riferiscono organi di stampa moldavi. Il locale è stato preso d'assalto dalla polizia. L'uomo che ha aperto il fuoco

all' aeroporto di Chisinau uccidendo due persone sarebbe un cittadino russo, un militare, che forse apparterebbe alla brigata mercenarie di Wagner. Lo riportano alcuni media moldavi tra cui Puls media. In un primo momento l'agenzia Tass avea riferito che l'assalitore fosse un cittadino turco.

Venerdì 30 Giugno 2023, 19:02

