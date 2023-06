Dramma sul traghetto, bambino di 7 anni cade in acqua e la mamma si tuffa per salvarlo: morti entrambi

di Redazione web

Una mamma di 38 anni e suo figlio di 7 sono morti, in un incidente avvenuto a bordo di un traghetto dalla Polonia alla Svezia. Secondo quanto riportato dalla polizia, il bambino sarebbe caduto dalla nave e la donna si sarebbe lanciata nel disperato tentativo di salvarlo.

I due cittadini policchi sono stati recuperati nelle acque del mar Baltico dopo un'ora dalla caduta e trasportati in un ospedale della Svezia. Per loro non c'era più niente da fare.

Traghetto urta il pontile, si apre una falla: il disperato intervento dell'equipaggio evita l'affondamento

Incendio sul traghetto, almeno 31 morti: tre sono bambini. Passeggeri costretti a buttarsi in mare

Cosa è successo

Quando sono stati recuperati in mare mostravano ancora qualche segno di vita, hanno fatto sapere le autorità.

Una testimone ha raccontato cosa è successo durante quei minuti concitati: «C'è stato un allarme e un messaggio. I motori sono stati immediatamente spenti. Dopo un po', il capitano ha annunciato che c'era un uomo in mare e che non si trattava di un'esercitazione. Così sono state calate alcune scialuppe per le ricerche».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA