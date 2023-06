«Crociera rovinata per colpa di un medico: mi hanno portato in ospedale, ma in realtà stavo benissimo»

di Redazione web

In crociera con la moglie per festeggiare il suo compleanno, ha visto la sua vacanza completamente rovinata per colpa di una diagnosi sbagliata dal medico a bordo. Una vicenda incredibile quella di Stephen Cassidy, 60 anni, che aveva prenotato con la moglie Carol una crociera di lusso in Norvegia, come racconta il Daily Mail.

Rosanna sposa il marito “virtuale” creato dall'intelligenza artificiale: «Non giudica, è protettivo»

Il miracolo delle gemelline nate 10 settimane prima: «I medici le davano per spacciate»

Crociera rovinata per una diagnosi sbagliata

I due coniugi avevano pagato quasi 3.600 sterline (poco meno di 4.200 euro) per la crociera di due settimane sulla Sky Princess, partita da Southampton verso l'Islanda e i fiordi norvegesi. Era la loro prima vacanza dopo il Covid, e doveva essere una festa per il sessantesimo compleanno di lei ma anche per il loro 40ç anniversario di matrimonio. La SKy Princess è una nave di lusso della Princess Cruises, con 19 ponti e 1.830 cabine.

Dopo una settimana di navigazione, l'uomo ha iniziato ad avvertire un dolore ad una gamba e si è recato in infermeria: Ho chiesto se poteva essere sciatica perché ne avevo sofferto in passato, ha raccontato Stephen. Ma il medico non ci sta: inizia a parlare di un'infezione, tirando fuori ipotesi poco piacevoli. Mi ha detto che avevo un'infezione, che avevo bisogno di esami più approfonditi e forse anche di un intervento chirurgico, racconta il 60enne.

Dopo tre giorni di antibiotici e punture (una spesa di oltre 2.500 euro) accade l'impensabile: arriva la guardia costiera con l'elisoccorso per trasportare lui e altri due passeggeri a Lerwick.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA