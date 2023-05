Traghetto urta il pontile, si apre una falla: il disperato intervento dell'equipaggio evita l'affondamento

di Redazione web

Ha rischiato di affondare al porto di Marina Piccola, a Sorrento. Un traghetto della Alilauro Gruson nella fase di attracco alla banchina ha urtato con violenza contro la struttura, provocando l'apertura di una falla al di sotto della linea di galleggiamento della nave Giunone che ha iniziato ad imbarcare acqua. Immediato l'intervento dell'equipaggio di bordo che azionando le pompe ha evitato che l'imbarcazione colasse a picco.

Intervento tempestivo

Nel giro di pochi minuti sono intervenute anche due motovedette della Guardia Costiera ed i vigili del fuoco che hanno contribuito ad eliminare l'acqua a bordo, evitando che la nave affondasse, anzi, riuscendo anche a riportarla in assetto, in attesa di un primo intervento per riparare la falla.

Transito chiuso

Dopo l'incidente gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, stanno valutando i danni riportati sul pontile, che da questa mattina, è chiuso ai passeggeri, mentre le operazioni di imbarco e sbarco avvengono esclusivamente lungo la banchina interna di Marina Piccola.

