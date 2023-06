«Perché hai rimproverato mia figlia?» Donna aggredita e presa a schiaffi dal vicino di casa

di Redazione web

Irrompe a casa di una vicina, la aggredisce verbalmente e la prende a schiaffi, tenendola per il collo. Per questo un cittadino straniero di 42 anni è stato denunciato per violazione di domicilio aggravata dai carabinieri di Pizzighettone.

Il vicino ha suonato alla porta e le aveva chiesto spiegazioni

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 18 maggio scorso, quando i carabinieri sono intervenuti nel comune in provincia di Cremona, su segnalazione di un altro residente nel palazzo, a casa di una donna. QUest'ultima ha raccontato che un suo vicino di casa aveva suonato alla porta e, una volta che lei aveva aperto, le aveva chiesto spiegazioni sul fatto che lei avesse rimproverato sua figlia.

Barricato in casa armato di pistola con il figlio di 5 anni. «Volevo festeggiare il suo compleanno»

La bambina con la bici aveva urtato l'auto della donna

La donna allora ha spiegato che non l'aveva rimproverata ma che aveva notato la bambina che, mentre giocava con la bicicletta, aveva urtato la sua auto e le aveva chiesto di giocare più lontano.

Monopattini, in arrivo nuove norme: casco, targa, assicurazione e freccia obbligatoria

Un altro vicino è intervenuto in aiuto alla signora

A quel punto, l'uomo si è allontanato ed è tornato a casa sua. Più tardi, un altro residente nel palazzo è arrivato a casa della donna per parlare con lei e ha inavvertitamente lasciato la porta della casa aperta. Dopo pochi attimi, il 42enne è entrato in casa, l'ha aggredita verbalmente e l'ha colpita con degli schiaffi. L'altro vicino presente è intervenuto, lo ha bloccato e lo ha spinto fuori di casa e ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia, giunta sul posto, ha identificato tutte le persone coinvolte. La donna non ha riportato lesioni e non ha voluto andare al pronto soccorso per eventuali cure. Allora, accertato che l'uomo era entrato in casa della donna in maniera arbitraria, i militari lo hanno denunciato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA