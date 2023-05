Riaccoglie il marito in casa, lui le dà fuoco e la accoltella: lei è gravissima. In fuga un 32enne marocchino

di Redazione Web

Dopo aver denunciato il marito per maltrattamenti, lo ha riaccolto in casa ma è finita molto male. Accade in Salento a Galatone (Lecce) dove una donna è stata aggredita da un 32enne marocchino che le ha gettato alcol sul viso e le ha dato fuoco: la vittima aveva denunciato il marito e aveva ottenuto anche un divieto di avvicinamento. L'uomo è ricercato dai carabinieri dopo essere fuggito con l'auto della moglie, facendo perdere le sue tracce.

Accoltella la moglie, la cosparge di alcol e le dà fuoco. La donna è gravissima, l'uomo in fuga

Elisabetta Condò, la prof accoltellata a scuola ancora sotto choc: «Non me l'aspettavo»

La donna è gravissima

La lite è avvenuta nella casa dei due coniugi a Galatone in via Cadorna 36. La donna era riuscita a scappare chiedendo aiuto a sua madre che vive poco distante. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino in gravi condizioni. Il 32enne avrebbe cosparso di alcol la donna su volto e capelli - stando a quanto riferito da lei stessa ai sanitari - per poi prendere un accendino e darle fuoco. La violenza è poi proseguita con due coltellate all'addome. La donna è gravissima.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA