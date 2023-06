Barricato in casa armato di pistola con il figlio di 5 anni. «Volevo festeggiare il suo compleanno»

di Redazione web

Per festeggiare il quinto compleanno di suo figlio, un uomo di 35 anni si è presentato nella struttura protetta dove alloggiava il bimbo insieme alla madre, vittima di aggressioni e violenze da parte dell'uomo, e lo ha sequestrato, portando con sè una pistola, per condurlo nella propria abitazione di Roncadelle, in provincia di Brescia. Il 35enne, di origine romena, ha aperto la porta di casa, solo dopo 15 ore di trattativa con le forze dell’ordine, scrive Il Giorno.

Barricato in casa

«Alla fine è stata la più bella giornata che abbiamo passato insieme. La pistola che avevo con me era senza caricatore: non l'ho usata per minacciare l'assistente sociale, gliel'ho solo fatta vedere. E non l'avrei usata mai», sono le parole del padre del bambino, che è stato sentito in tribunale a Brescia nel corso del processo che lo vede accusato di sequestro di persona, violenza privata e detenzione di arma clandestina.

Chiede scusa

Come riporta BresciaToday, in aula il romeno ha chiesto scusa, ammettendo le sue responsabilità, ma escludendo l'intenzione di voler fare del male al bimbo ed a qualsiasi altra persona. «Non capivo perché dovessi vedere il mio bambino in quelle condizioni, lui mi amava, non gli avrei mai fatto del male», ma per la procura si tratta di un'azione preordinata.

