Quando una trasmissione televisiva può cambiarti la vita. È il caso di, giovane papà disoccupato di Misterbianco, nel catanese, protagonista della struggente storia d’apertura dell’ultima puntata di C’è posta per te: l’imprenditore, consulente dell’agenzia di sicurezza, già in tv gli aveva offerto un lavoro a tempo indeterminato, con tanto di assalto alla pagina Facebook dell’agenzia da parte di persone che chiedevano un lavoro, e di tanti altri che si complimentavano con lo stesso Stivala.E la promessa fatta in televisione ha avuto un seguito: l’imprenditore ha effettivamente assunto Andrea, che ha già iniziato a lavorare per la sua agenzia. In un, Carmelo ha dato il benvenuto al giovane papà: «Diamo il benvenuto ad Andrea nella nostra famiglia», ha scritto. Tantissimi i messaggi positivi sotto il post da parte degli utenti: per una volta la tv, in mezzo a tanti casi tragici, veicola un messaggio positivo con un lieto fine.