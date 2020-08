di Oscar De Simone

Arriva l’acquazzone ed i danni in città non tardano a farsi registrare. È il caso di Poggiroeale, dove due auto sono rimaste bloccate dall’acqua - che le ha quasi ricoperte - al di sotto del viadotto di via San Severino ai Pontetti ai margini di via Stadera.

Una strada dove su cui da tempo cittadini e consiglieri municipali, cercano di attirare l’attenzione delle istituzioni locali per renderla sicura in situazioni come questa.



«La spazzatura - afferma consigliere della IV Municipalità Pietro Contemi - ostruisce le caditoie impedendo il corretto deflusso. Tutto questo è stato segnalato più volte, l’ultima quindici giorni fa, ma la situazione è rimasta invariata. Adesso chiediamo interventi rapidi perché così non si può andare avanti. È in pericolo la sicurezza di tutti e non possiamo più perdere tempo». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 20:59

