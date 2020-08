Meteo, le previsioni: ultimi temporali, ma dopo il fine settimana cambia tutto

In queste ore un centro di bassa pressione continua a imperversare su alcune regioni italiane: mentre al Nord, dopo i nubifragi e le alluvioni lampo di martedì, il tempo migliora nettamente, il Centro-Sud è alle prese con piogge, temporali e grandinate. Nel fine settimana, tuttavia, la situazione è destinata a cambiare.



Il team del sito il Meteo.it comunica che tra sabato 8 e domenica 9 agosto l'anticiclone è previsto in rinforzo su tutto il Paese: sabato 8 agosto la presenza di una bassa pressione in transito sulla Penisola Balcanica farà sentire i suoi effetti sulle regioni del Sud. Sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, specie su bassa Campania, Calabria tirrenica in estensione poi anche alle coste messinesi. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali con mare localmente molto mosso in particolare lo Ionio, basso tirreno e Adriatico. Qualche piovasco è atteso anche sull'arco alpino centro orientale tra Dolomiti bellunesi e Friuli Venezia Giulia.



Sul resto del Paese invece grazie alla rimonta dell'alta pressione si avranno condizioni meteo decisamente più estive, con tanto sole e valori termici diffusamente oltre i 30°C durante il pomeriggio.



Domenica 9 il campo anticiclonico riuscirà a conquistare tutto il bacino del Mediterraneo abbracciando di conseguenza anche l'Italia: il sole splenderà su gran parte dei settori, con le temperature massime che si porteranno fin verso i 34-34°C al Nord ed oltre i 35°C tra Toscana e Lazio.

Rovesci di pioggia potranno interessare localmente la bassa Campania, la Basilicata e le Alpi centrali, specie durante il pomeriggio. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 12:17

