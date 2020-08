di Paolo Travisi

Sottopasso allagato: auto sotto acqua e paura. Colpa della spazzatura

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettacolo naturale che ha catturato i bagnanti di. Timore e meraviglia, quando poco dopo le 19 una tromba d'aria ha iniziato il suo vortice nel mare di fronte alla famosa spiaggia siciliana, per poi scivolare sull'arenile e verso l'interno dove ci sono stabilimenti ed edifici.Gli spettatori non hanno rinunciato a riprendere con gli smartphone quanto stava accadendo proprio davanti ai loro occhi, nell'ora dell'aperitivo. Come si vede nel filmato, girato da uno dei bagnanti, il mini tornado , prima ha acquistato forza, tanto che chi era in acqua si è riparato sulla spiaggia, poi però la sua corsa è proseguita sulla spiaggia, nei pressi di uno stabilimento. Lì la tromba d'aria ha sradicato un paio di alberi dal lungomare e li ha fatti volare verso il cielo.Pochi secondi dopo, per fortuna la forza centrifuga si è esaurita, perché stava attraversando la strada del lungomare, dove nel frattempo si era formata una lunga coda di auto. Non si registrano persone ferite e danni di rilevo.