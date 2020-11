Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Si atteggia a diva, dovrebbe dimostrarlo con i fatti»

Giorgio Manetti risponde alle “accuse” della sua ex Gemma Galgani, dama del trono over di “Uomini e donne”. Gemma Galgani infatti sostiene che Giorgio Manetti parli della loro passata storia per ottenere pubblicità, ma lui replica: “Si atteggia a diva, dovrebbe dimostrarlo con i fatti”.

A Giorgio Manetti non sono piaciute le parole di Gemma Galgani: “E’ libera di fare come meglio crede – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” – Forse fa parte di quella categoria di donne che non accetta il confronto. Si atteggia a diva, ma dovrebbe dimostrare di esserlo con i fatti. Predica l’amore, ma la trovo scontata, ripetitiva”.

Lui infatti non è in cerca di pubblicità: “Lo sostiene ma non è affatto così. Come ha fatto notare Tina Cipollari non sono certo io che chiamo i giornalisti per parlare della mia ex. Sono un uomo libero in tutto e per tutto e non vedo perché dovrei tacere. Evidentemente è Gemma a non essere libera”.

Non pensa che lei provi sentimenti particolari nei suoi confronti (“Non credo sia innamorata. Ci saranno altri motivi ma non indago. Non parla di me perché si atteggia a donna superiore che non ha bisogno di fare interviste: però in fondo credo che lle roda, altrimenti non lancerebbe certe frecciatine. Probabilmente è lei che non ha altro da dire”), ma per Gemma sarà difficile incontrare un altro cavaliere come Giorgio: “La vedo dura (…) La mia storia con lei è durata otto mesi, è stata bella e non ho nulla da rimpiangere, anche se quello che è successo dopo è un altro discorso. Lei ha sbagliato il primo colpo e ora non può permettersi di sbagliare il secondo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 13:24

