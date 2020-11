Maradona, Laura Pausini: «In Italia fa più notizia la morte di un uomo poco apprezzabile che la violenza sulle donne»

Laura Pausini controcorrente sulla morte di Diego Armando Maradona. La cantante romagnola, infatti, ha sottolineato come la scomparsa dell'ex fuoriclasse argentino abbia completamente oscurato una giornata dalla forte valenza simbolica come quella di ieri, 25 novembre.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Italia ha vissuto altri femminicidi. Se ne è parlato per poco, solo prima che la notizia della morte di uno dei calciatori più forti di sempre sconvolgesse l'Italia e il mondo. Laura Pausini critica duramente la celebrazione mediatica di Diego Armando Maradona e commentando su Instagram la notizia della sua morte, spiega: «In Italia fa più notizia l'addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l'addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo pase... nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare».

