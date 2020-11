Maradona, l'ultima compagna disperata: «Non mi fanno dire addio a Diego. La moglie non mi fa entrare»

«Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego». Lo ha detto, in lacrime, l'ultima compagna di Diego Armando Maradona, Rocio Oliva, dopo essere stata lasciata fuori dalla Casa Rosada dove da questa notte si sta svolgendo una veglia intima per il campione argentino.

Secondo quanto riferito da El Clarin Oliva ha raccontato che stava aspettando «l'autorizzazione di Claudia» Villafane, ex moglie di Maradona che è stata vista entrare nel palazzo presidenziale con le figlie Dalma e Gianinna. Oliva è stata con il calciatore per sei anni e si sono lasciati nel 2018. «Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri», ha raccontato ai media in lacrime fuori dalla Casa Rosada. «Dicono che Claudia non vuole che io entri».

