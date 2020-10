Uomini e donne, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: «Ora basta, sono stanca!»

Gemma Galgani, dama del trono over di “Uomini e donne” risponde alle “provocazioni” mezzo stampa del suo ex, Giorgio Manetti. Gemma Galgani è stanca di sentir parlare di Giorgio Manetti e della loro passata relazione: “Sono stanca!”.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox del weekend

Tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti c’è stata una storia sul trono over di “Uomini e donne”. Giorgio è uscito dalla trasmissione ma ha più volte parlato della sua ex, in maniera a volte poco lusinghiera. Giorgio infatti ha detto la sua sulla presenza pluriennale della Galgani in studio nel programma di Maria De Filippi: “Quello che penso – aveva spiegato in un’intervista - con grande serenità, è che Gemma è lì dal 2009, siamo nel 2020 ... vuole spiegarci che cosa cerca? Perché non lo fa lontano dalle telecamere, allora? Mai smettere di credere nell'amore, per carità, neppure a settant'anni. Nemmeno a novanta anni, se è per questo. Certo, dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere “credibile” nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in Tv”.

Gemma, intervistata dal "Magazine di Uomini e donne", ha finalmente risposto a Manetti con un “Giorgio, sono stanca”. Ritiene che la loro storia sia stata molto importante, ma non vuole sentire consigli da lui: “Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene – ha spiegato - Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA