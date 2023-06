Rosa Perrotta, lo spray igienizzante in hotel e lo sfogo contro il fidanzato: «Ditemi che lo fate anche voi»

di Redazione web

Rosa Perrotta e il suo sfogo social, tra il sostegno delle altre mamme, ha fatto sorridere i suoi fan. L'ex tronista di Uomini e donne, con il suo corteggiatore Pietro Tartaglione, oggi ha due splendidi bimbi: Domenico Ethan, 4 anni e Mario Achille, di 2 anni. Con la famiglia al completo, la coppia nata negli studi di Maria De Filippi è in vacanza al Lago di Garda, dove tutti, tranne lei, si godono il tempo libero.

Tra lo spray igienizzante e lo sfogo contro i fidanzati, Rosa Perrotta fa sorridere i fan. Ecco cosa è successo.

L'ex tronista di Uomini e donne è in vacanza con la famiglia sul Lago di Garda. «Vacanza, si fa per dire», sostiene Rosa Perrotta che interroga i suoi follower su come cambino le esigenze e le necessità, una volta divenuti genitori.

In effetti, la routine in casa Tartaglione-Perrotta non è proprio semplice: «Ci svegliamo, preparo i bambini, andiamo a fare colazione.

«Cari fidanzati, amici, mariti e parenti, ma se noi non siamo mai pronte e ci riduciamo all'ultimo è perché è pronto tutto il resto. Troppe cose insieme, io ancora non le so fare!», afferma Rosa Perrotta ridendo.

Poi una piccola "paranoia" sull'igiene: «Ditemi che lo fate anche voi», scrive Rosa Perrotta ai fan mentre mostra lo spray igienizzante da spruzzare sugli interruttori, maniglie della porta e pomelli dei cassetti e «ovunque ci possano mettere le mani i bambini», conclude.

