Rosa Perrotta in vacanza risponde alle critiche choc dei follower: «Fatti i figli tuoi». Cosa è successo

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, nelle sue ultime Instagram stories è furiosa contro alcuni follower che hanno commentato un video del suo figlioletto criticandola come mamma. Sembrerebbe che i follower non abbiano affatto gradito che l'influencer sia andata in vacanza con i figli e il marito Pietro Tartaglione, a pochi giorni dalla guarigione del piccolo da una brutta influenza.

«Come fai ad andare in vacanza dopo una febbre così alta e con questo forte vento», ha commentato un follower. Commento che ha scaturito la reazione di Rosa che non si è limitata a rispondere.

Le critiche dei follower su Instagram

L'ex tronista di Uomini e donne ha sottolineato e ripostato attraverso delle immagini, che una serie di ricerche su internet confermano la teoria che non è il vento a far ammalare i bambini, anzi rinforza il loro sistema immunitario.

«Ripetiamo tutte insieme due concetti super utili. Il primo ce lo regala generosamente la scienza: i bambini si ammalano per virus e batteri». E poi, ha aggiunto: «Il secondo concetto non ha basi scientifiche, lo ammetto. Ma è ancora più interessante: "Fatti i figli tuoi"», ha concluso l'influencer.

Le critiche

Numerosi sono state le critiche dei follower alle ultime Instagram stories pubblicate da Rosa Perrotta. «Ecco come si ammala un figlio». «Dopo la febbre non mi sembrava il caso di fare uscire tuo figlio con questo vento». «Dopo quella febbre altissima non è giusto portare il bambino al mare», ha commentato un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 11:42

