Luca Salatino tronista bis a Uomini e Donne? Lui: «Un'esperienza bellissima, se mi dovesse arrivare la proposta...»

di Redazione Web

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per tornare. Le registrazioni dovrebbero iniziare per fine agosto mentre la messa in onda sarebbe prevista per le prime settimane di settembre. Nelle ultime ore, Luca Salatino ex tronista e di recente, anche ex concorrente del GfVip, ha parlato del reality condotto da Maria De Filippi e della fine della sua storia d'amore con Soraia Ceruti, esprimendo poi, la sua volontà di prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Luca Salatino

«Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un'esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto - ha raccontato Luca Salatino in un'intervista a Nuovo Tv -.

Poi, l'ex tronista ha aggiunto: «Grazie a Maria De Filippi ho trovato l'amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe? Non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco.»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 19:49

