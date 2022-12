Gf Vip, tra Oriana e Giaele momenti hot: Luca Onestini non si trattiene. Cos'è accaduto nella Casa

Al Grande Fratello Vip, storicamente, non sono mai mancati momenti ultra piccanti, anche di natura saffica come in questo caso.

Oriana e Giaele hot

In questa settima edizione, sono Giaele De Donà e Oriana Marzoli a rendersi protagoniste di una scena molto hot in cucina, tra gesti espliciti e sculacciate: il tutto davanti agli occhi di Luca Onestini che non ha potuto trattenersi dal reagire in un certo modo.

Cosa è successo durante la notte

Ma cosa sarà successo in piena notte (anzi, di mattina presto) nella casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprire il momento super sexy!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 11:55

