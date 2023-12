Vladimir Luxuria, l'incontro con Papa Francesco: ecco cosa si sono detti

di Marta Goggi

Vladimir Luxuria ha condiviso sui social la sua emozione per l'incontro con Papa Francesco. Questa mattina, 13 dicembre, l'ex parlamentare, insieme a tanti fedeli è stata ricevuta da Bergoglio in Sala Nervi.

Il racconto

Sui social la Luxuria ha poi condiviso il video dell'incontro con il Papa, scrivendo: «Ho ringraziato il Papa per le sue parole di apertura, per la sua volontà di una Chiesa Madre inclusiva. Ho avuto l'onore di stringergli la mano e Lui mi ha risposto: 'Coraggio, forza, vai avanti così'». Sono in molti, però, ad aver criticato quando condiviso da Vladmir Luxuria commentando negativamente sui social: «Questo continuo leccare la chiesa è terribile. Preferisco i fasciocattolici perché sono coerenti e non remano contro se stessi. Tu così non fai altro che danneggiare tutti noi». L'entusiamo dell' ex parlamentare non sembra quindi essere stato condiviso dai suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA