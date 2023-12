Vladimir Luxuria: «Per il mio Danilo sono una boomer, ma la nostra differenza di età non è un problema»

di Redazione web

Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e se, nei primi tempi tendevano a mantenere il riserbo sul loro amore, ora, nessuno dei due ha più intenzione di nascondersi. In una recente intervista di coppia, hanno spiegato di essere davvero innamorati e, soprattutto, di non soffrire affatto la differenza d'età (lei 58 anni, lui 37) che, invece, sembra proprio essere un punto di forza.

L'intervista di Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher

Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher si sono confidati sulla loro relazione, in una recente intervista al Corriere della Sera. L'ex parlamentare ha detto: «Viviamo con una certa visibilità e non dobbiamo nascondere nulla a nessuno. Non è cambiato niente né l'ho vissuta come una violenza (il fatto di "uscire allo scoperto", ndr)" e le presentazioni in famiglia le abbiamo già fatte: chi ci conosce sapeva».

Parlando della differenza d'età, Vladimir ha detto: «Effettivamente credo sia visibile e Danilo inganna perché ne dimostra anche meno. Però cosa sono gli anni in confronto all'eternità? Due persone affini possono andare d'accordo indipendentemente dall'anagrafe. Io, poi, litigo già con l'anagrafe per il genere da quando sono nata, quindi l'età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione». Quindi, Danilo ha aggiunto: «Sto con una vera e propria boomer, non aveva nemmeno il wi-fi in casa: gliel'ho installato io nel 2020! Le ho fatto l'impianto di videosorveglianza e il sistema di irrigazione automatico in terrazza».

Il primo incontro di Vladimir e Danilo

La prima volta che Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher si sono incontrati era il 2009: si trovavano a una fiaccolata organizzata dopo un caso di omofobia a Bolzano (Danilo è uno dei componenti della segreteria nazionale Arcigay). A proposito di questo primo incontro, Vladimir ha detto: «Tra noi non c'era ancora la fiamma. Da lì nacque l'amicizia. Poi, Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare».

