Vladimir Luxuria svela il nuovo fidanzato, ecco chi è: «Conosciuto grazie a Ilary Blasi, è un amico di Bastian Muller»

Vladimir Luxuria svela il nuovo fidanzato sui social. Dopo l'annuncio in una recente intervista a "Verissimo", l'ex parlamentare ha pubblicato alcuni scatti con il suo nuovo «amico speciale». Luxuria aveva anticipato di averlo conosciuto grazie all'amica Ilary Blasi. Adesso, sono trapelati i dettagli di questa nuova relazione.

Chi è il nuovo fidanzato di Luxuria?

La nuova coppia è stata immortalata dai fotografi di Novella 2000, che hanno anche dato un'identità al volto misterioso. Danilo Zanvit Stecher, è questo il nome del 37enne che ha conquistato il cuore della Luxuria. Si tratta di un amico di Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi.

Il settimanale Oggi, ha ricostruito l'incontro tra Vladimir Luxuria e la nuova fiamma, che si sarebbero consociuti proprio ad una cena organizzata da Muller.

La Luxuria in questi giorni ha anche postato diversi scatti sui social con il nuovo fidanzato, che è apparso accanto all' ex parlamentare a Bolzano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 16:41

