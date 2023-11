Temptation Island Winter verso la cancellazione: «Problemi con gli impegni di Maria De Filippi e la location»

di Anna Malci

In molti speravano in un'edizione invernale di Temptation Island, dove le coppie si sarebbero separate in due villaggi in montagna e, invece di riunirsi intorno al falò in spiaggia, l'avrebbero fatto intorno al falò sulla neve. Tra cioccolate calde e copertine da condividere con i tentatori e le tentatrici, i fan del programma on vedevano proprio l'ora. Purtroppo però, alcune voci di TvBlog avrebbero già dato per cancellato il format di Maria De Filippi.

Come mai? Andiamolo a scoprire.

Temptation Island Winter

Non ci sarà Filippo Bisciglia a richiamare le fidanzate e i fidanzati intorno al falò in montagna per far vedere loro i video dei propri compagni insieme alle tentatrici e tentatori, in atteggiamenti sospetti. L'idea di un format condotto tra le montagne e nella baita non è mai stata presa in considerazione. Anzi!

La prima location valutata per Temptation Island Winter sono state le Maldive, ma i tempi di registrazione delle puntate e il montaggi non sarebbero coincisi con gli impegni di Maria De Filippi, divisa tra Uomini e Donne e Tu si que vales.

Temptation Island Winter: svelata la data di partenza e le novità. Filippo Bisciglia c'è

Le location scelte

Le location che la produzione di Fascino aveva preso in considerazione riguardavano soprattutto l'Egitto e il Marocco.

Purtroppo, a causa della guerra in Oriente non è sicuro andare in questi due paesi e girare le puntate del format che slitterebbero, quindi, al prossimo anno, in concomitanza con la versione estiva classica. Maria De Filippi starebbe pensando ad una doppia versione da mandare in onda a luglio e, in seguito, a settembre 2024.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 17:33

