Vladimir Luxuria, le prime parole sul nuovo fidanzato: «​Ci definiamo una coppia aperta»

Dopo la recente notizia di un nuovo amore nella vita di Vladimir Luxuria e la pubblicazione delle foto insieme sui social, oggi l'ex parlamentare ha fatto alcune confessioni a 'Pomeriggio Cinque'. Il nome del fidanzato era uscito allo scoperto solo qualche giorno fa, Danilo Zanvit Stecher, è lui che ha rubato il cuore di Luxuria.

Le parole

«Conosco Danilo dal 2009, è stata un'amicizia lunga. All'inizio ci siamo visti raramente, poi sempre più frequentemente. Quest'amicizia normale, con il tempo, si è trasformata in un'amicizia speciale. Quando si parla di fidanzato o di amore soffro della sindrome del soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera e preferisco definirla un'amicizia speciale anche perché è un ragazzo davvero speciale. Ci definiamo una coppia aperta, ma poi alla fine...».

Luxuria ha poi raccontato alcuni dettagli riguardo a Danilo Zanvit Stecher: «Lui è un problem solver, cioè uno che ti risolve i problemi. Dato che prima ho conosciuto solo problems creator, non so, lui la mensola te la sa montare, un problema di elettricità te lo sa risolvere», ha detto a 'Pomeriggio Cinque'.

Il loro incontro

In merito all'inizio della loro storia c'è chi aveva detto esserci stato lo zampino di Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi, in merito la Luxuria ha riferito a 'Pomeriggio Cinque': «Hanno scritto che è stato Bastian Muller a presentarmelo. Non è così: ho presentato io Danilo a Bastian, non per fargli conoscere Ilary. Lui era venuto a una festa con Ilary a un locale, c'ero io con Danilo, gliel'ho presentato ed essendo Danilo di Bolzano, parla tedesco, e hanno iniziato a parlare». Sulla Blasi invece ha detto: «Ilary mi ha spronata a essere più tranquilla e a lasciarmi andare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 19:51

