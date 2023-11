Biagio Antonacci, il compleanno a cifra tonda e la foto sui social: i commenti dei figli e di Laura Pausini

di Marta Goggi

Biagio Antonacci ha compiuto 60 anni. I suoi fan per l'occasione ci hanno tenuto a fargli gli auguri, inviandogli messaggi e commenti sui social. Il cantante per ringraziare i suoi follower ha postato una foto che lo mostra in un momento intimo e quotidiano. L'immagine lo ritrae mentre fa il bagno con il suo figlio più piccolo, Carlo.

La foto

«60 anni e non capirli. Un figlio piccolo Un nuovo disco presto. Grazie a voi. Grato.», questa la didascalia di Antonacci che accompagnava la foto con il piccolo Carlo. Sono in molti ad aver commentato il post, i figli del cantante hanno scritto: «Icona» e «Mitologia», ma non somo mancati gli interventi dei colleghi, come Laura Pausini che ha scritto: «Fratellone e nipotino».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA