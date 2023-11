​Alba Parietti, la foto vintage di 30 anni fa: «Ero senza bocca e senza te**e»

di Redazione Web

Alba Parietti è una delle showgirl più conosciute dal piccolo e grande schermo. Ama provocare ed essere schietta, per quest i suoi follwoer non si sono sorpresi quando ha pubblicato uno scatto di 30 anni fa, che al ritraeva sul palco, all'esordio della sua carriera e la frecciatina in didascalia era solo un pretesto per ridere sul tempo in che passa e i cambiamenti che ha portato con sè. Andiamo a vedere lo scatto inedito e la battuta di Alba Parietti.

Lo scatto vintage

La showgirl lo aveva detto, non le piace invecchiare e in 30 anni di carriera televisiva molte cose sono cambiate. Alba Parietti ha pubblicatouno scatto molto sensuale e il ricordo degli interventi chirurgici a cui si è sottoposta l'ha divertita molto.

«Correva l’anno 1991… o forse 92… i miei 30 anni senza tet*e e ancora senza bocca! Vi assicuro che di queste assenze, non se ne accorgeva nessuno (nemmeno il mio fidanzato, ne di allora, ne di adesso)», scriveva Alba Parietti sui social.

