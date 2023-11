Simona Ventura, perché ha fatto pace con Venier e D'Urso: «Prima ero più vendicativa»

di Marta Goggi

Simona Ventura ha trascorso alcune settimane di riappacificazione, la conduttrice ha fatto pace con le incomprensioni del passato e ha riallacciato i rapporti con Barbara D'Urso e Mara Venier. La Ventura partecipa ora a Ballando con le Stelle, dove è molto amata e tra le favorite per la vittoria.

Le parole della conduttrice

La conduttrice ha raccontato di un profondo cambiamento nella sua vita al settimanale Gente, dovuto anche ad un periodo difficile: «Dal 2018 sono cambiate tante cose per me e in me. Dopo l’incidente di mio figlio Niccolò (che era stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca di Milano) ho ritrovato una nuova consapevolezza. Sono fatalista, penso che ogni cosa che accade arrivi come un segnale. Dopo quell’episodio, lui era vivo per un miracolo, io avevo un’altra visione di tutto».

Simona Ventura ha spiegato anche come viveva prima di questo episodio: «Negli anni precedenti, mi ero un po’ accartocciata su me stessa, avevo perso fiducia nelle mia capacità, mi ero seduta sugli allori, non avevo più la forza di lottare e mi ero un attimo isolata. Quel momento drammatico mi ha dato la scossa: mi ha fatto capire che quando hai la salute, quando i tuoi cari e i tuoi figli stanno bene, quando hai la serenità nel cuore, hai tutto. Prima ero più vendicativa, ora non ho più voglia di arrabbiarmi, non ne vale la pena.

La pace con Venier e D'Urso

Sulle riappacificazioni dell'ultimo periodo, per quanto riguarda Mara Venier ha detto: «Mi ha invitata a parlare di Ballando e io sono andata volentieri. Mi è venuto naturale riabbracciarla. E così è stato anche con Barbara d’Urso che ho incontrato alla presentazione del film Shukran, prodotto da suo figlio e tratto dal libro di Giovanni. E’ stato bello rivederle».

