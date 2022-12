Valentina Ferragni, annuncio a sorpresa dell'ex fidanzato Luca Vezil: «L'unica donna della mia vita...»

Primo Natale da single per Luca Vezil che, però, non si è risparmiato i festeggiamenti di rito. Dopo la fine della relazione con Valentina Ferragni, Luca sta proseguendo sulla sua strada e, tra un sorriso e un post, mostra ai followers come ha passato le festività natalizie. Ma soprattutto con chi: «L'unica donna della mia vita» scrive Luca in una story Instagram con la foto della nonna. Un amore forte e indissolubile che lega l'ex cognato di Chiara Ferragni alla nonna di 91 anni.

Tra tavolate, cibo e brindisi, Luca ha passato il Natale in famiglia e, da quanto pubblicato, in totale serenità. «Io belli ne ho visti, ma così si esagera» scrive nella descrizione di una foto di famiglia. Ma, stavolta, Vezil ha preferito non postare ogni singolo momento della sua giornata, preferendo una sorta di detox dai social: «Non ho fatto molte storie nè video. Per una volta non sono stato con il telefono sempre a portata di mano, anzi. Ed è stato bellissimo così».

L'addio

La relazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil è giunta al capolinea ormai mesi fa. I due hanno dichiarato pubblicamente la fine della loro relazione. Non è tardata ad arrivare, però, una nuova fiamma per l'ex fidanzato della sorella di Chiara Ferragni: Luca Vezil è stato pizzicato da Chi la notte di Halloween in compagnia di una misteriosa ragazza. A fare chiarezza però sulla situazione è stato lo stesso Vezil, che ha condiviso tra le Instagram stories un messaggio diretto ai follower e ai pettegolezzi che si stanno diffondendo in questi ultimi giorni. Luca Vezil ha confessato che a non voler svelare il motivo della rottura è stata Valentina Ferragni, decisione che l'ex compagno ha deciso di rispettare, mantendendo il silenzio.

Le sue parole

Ma ai pettegolezzi che circolano sul web su un presunto tradimento non ci sta e sbotta: «Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa: quando sono stato lasciato, ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa, ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l'affetto della mia famiglia e i miei amici». «In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro. Avessi cercato visibilità da questa situazione mi sarei comportato diversamente. Visto che questo scoop è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso né causato, inviterei chi ha espresso giudizi a rivedere le sue posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro».

Lunedì 26 Dicembre 2022

