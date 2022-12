Chiara Ferragni e Fedez, outfit natalizio e cibo a volontà per la Vitto: «Riassunto cenone»

Vacanze natalizie in abbondanza per i Ferragnez. Chiara e Fedez stanno passando le vacanze di Natale insieme a tutta la famiglia in montagna, in Alto Adige. E tra giochi, scatti social e neve, il cibo non manca. E non solo. «Riassunto cenone di Natale» scrive Fedez su Instagram mostrando in pochi scatti quanto la piccola Vitto abbia mangiato. Ironicamente, il rapper descrive con delle foto la secondogenita che mangia spesso. Prima un cornetto, poi riso, patatine, pane e broccoli. Una costante, insomma, che strappa un sorriso ai genitori, ma anche ai fan.

«Vedi cosa è arrivato?» dice Fedez mentre inquadra Vittoria a tavola. «Il pane!» aggiunge mostrando la sorella di Leone che ne prende subito una fetta e l'addenta. Tra tenerezza e fame, la piccola Vitto regala sempre momenti di ilarità che il padre e la madre sono pronti a condividere coi followers.

Outfit natalizio

Anche per queste vacanze, i Ferragnez hanno deciso di trasferirsi con le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, e le rispettive famiglie in un luogo sulla neve dove trascorrere diversi giorni tra relax e divertimento. E l'outfit natalizio non poteva mancare. «Siamo carini?» chiede Fedez ai fan sotto il post che ritrae tutti e quattro con maglioni natalizi e occhiali bizzarri in stile natalizio. Leone e Vittoria sfoggiano un paio di occhiali tondo, rosso e verde, e metre il primogenito sembra concentrato a fars fotografare, la piccola di casa ride di gusto. Un quadretto esilarante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 16:12

