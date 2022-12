Fedez, la “lotta” con i figli è epica: Leone mette ko il padre con un pugno

di Redazione web

Un pugno e poi una carezza. Gioca e scherza con i figli Fedez, ormai è una costante, ma stavolta sembra che qualcosa sia andato storto. Il piccolo Leone, o sarebbe meglio definirlo Spiderman, visto che spesso il piccolo ferragnez ama travestirsi dal personaggio che lancia ragnatele, stava giocando con papà Fedez. Accanto a lui la piccola Vitto vestita da angioletto: entrambi puntano il rapper che, steso per terra, alza la mano in segno di difesa verso Leone e dice: «Vi prego non fatemi del male». Ma non fa in tempo a finire la frase che Leone gli si avvicina e gli sferra un pugno facendo cadere il telefono e, in sottofondo, Fedez scoppia a ridere. Immancabile la scritta affettuosa di Fedez sotto il video «Amori miei».

Leggi anche > Gf Vip, Antonino lo ha fatto con Nikita... la rivelazione sconcertante di Alberto

Nelle stories Instagram, Fedez riprende anche la figlia Vitto che poco dopo si getta sul padre ridendo. Un quadretto idilliaco che conferma lo speciale legame del marito di Chiara Ferragni e i figli.

L'episodio

Solo poche ore fa, Fedez era protagonista di un altro ironico episodio negli Stati Uniti. Il rapper è stato cacciato da un casinò di Las Vegas, dove era in compagnia dell'amico e collega Luis Sal e Andrea Muzii. Come riporta il Messaggero, a rivelare quanto successo è proprio Andrea Muzii, campione mondiale di memoria, che, su Instagram, racconta la disavventura. «Siamo appena stati cacciati dal primo casinò - dice il giovane in un video insieme a Fedez -, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria, mi eccita».

L'inganno

Sembra, però, che Fedez se la sia cercata. In una puntata del podcast Muschio Selvaggio aveva annunciato che, in compagnia di Luis Sal, avrebbe giocato insieme al campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii. L'obiettivo era proprio quello di scoprire quanto ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprirli e vedere quali provvedimenti avrebbero preso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA