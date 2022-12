Belen e Stefano, il Natale in Costiera dopo il ritorno di fiamma. La showgirl invia un biglietto all'ex Spinalbese

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a festeggiare il Natale da famiglia unita (e allargata). Nella bellissima Posillipo, in una villa con affaccio sul mare della Costiera Amalfitana, la showgirl argentina e il ballerino hanno trascorso la festività insieme ai figli Santiago e Luna Marì, che Belen ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Belen insultata per la pubblicità a Shein, sua sorella Cecilia fa lo stesso ma riceve solo complimenti: «Sei stupenda»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il retroscena hot: «Abbiamo fatto sesso nei camerini di un programma tv»

Il Natale di Belen e un messaggio per Antonino

A testimoniare la giornata passata insieme sono, come al solito, i social dei due diretti interessati. Entrambi hanno condiviso momenti di allegria e affetto passati insieme. Il pranzo l'hanno gustato all'aperto, insieme a una decina di amici e famigliari che li hanno raggiunti. Assenti i fratelli di Belen, che hanno trascorso le feste altrove: Cecilia Rodriguez era sulla neve con il futuro marito Ignazio Moser.

Belen ha voluto mandare un pensiero per Natale al suo ex Antonino Spinalbese. Nonostante i rapporti tesi tra i due, la showgirl ha scritto un biglietto insieme alla piccola Luna Marì per il papà, che ha passato il 25 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip. Sul biglietto, inebriato con uno spruzzo del suo profumo preferito, c'era scritto "Ciao papà".

Il Capodanno a Napoli

Appare evidente che Belen e Stefano resteranno in zona per tutte le feste. A Capodanno saranno ospiti in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si terrà il tradizionale concertone a cavallo tra l'anno vecchio e quello che sta per cominciare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA