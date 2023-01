Totti e Noemi sbarcano su L'Isola dei Famosi, l'ennesima frecciatina a Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza con i loro nuovi compagni in mete molto diverse, ma anche a distanza non mancano le provocazioni. L'ex campione della Roma, insieme anche alla figlia Chanel starebbe facendo un viaggio itinerante tra Miami e Messico, ma non è sfuggita una delle tappe della sua vacanza in cui è presente anche Noemi Bocchi.

La provocazione: sbarcati a L'Isola dei Famosi

La coppia si sarebbe recata in Honduras, come mostrano i diretti interessati sui loro social. La tappa sarebbe piuttosto cara a Ilary, visto che il reality che conduce è ambientato proprio su quelle spiagge. I due si trovano insieme ad altri amici e starebbero facendo una crociera. Il gruppo è sbarcato sull'isola di Roatan, dove è ambientata L'Isola dei Famosi, condotta proprio dalla Blasi, motivo per cui alcuni hanno visto questa scelta come l'ennesima frecciatina tra ex.

Tra una provocazione e l'altra però Totti e parte della famiglia allargata continuano il loro viaggio extra lusso. Il Pupone ha scelto di viaggiare con 'Symphony of the Seas', una nave dove si trovano diversi ristoranti, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e altri servizi particolari. Il prezzo a persona è di circa 400 euro al giorno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 13:24

