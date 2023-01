Chanel Totti in vacanza con papà e Noemi Bocchi, la foto in bikini: bellissima come mamma Ilary

di Redazione web

Una meta da sogno per la famiglia Totti, orfana della mamma Ilary in vacanza con il suo Bastian Muller in Oriente, in Thailandia. Chanel Totti, insieme a papà Francesco, a Christian e Isabel, senza dimenticare la compagna dell'ex numero 10 della Roma, Noemi Bocchi, si crogiola al sole dei Caraibi, sulle spiagge dell'Honduras. E la 16enne, molto attiva sui social, sfoggia tutta la sua bellezza in bikini, mostrandosi in uno scatto mentre osserva l'orizzonte.

Chanel che da fresca influencer inizia già a contare su 10 mila followers, grazie alla popolarità acquisita indirettamente tramite i due genitori, abbandona la timidezza degli inizi per mostrarsi sui social, seppur con discrezione, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi su Instagram preferiscono non mostrare più nulla dei loro momenti privati. Questo Natale i figli di Totti e Ilary lo hanno trascorso nel nuovo appartamento del quartiere romano di Vigna Clara dove si è trasferita la coppia, mentre ora si godono il caldo caraibico tra crociera e spiaggia.

