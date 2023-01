Fedez svela quando andrà a vivere nel nuovo appartamento: ecco la data

I Ferragnez sono pronti a trasferirsi nella loro nuova casa. L'appartamento in cui vivono ormai da anni è in affitto e la coppia, dopo la nascita di Vittoria, ha deciso di comprare casa. La famiglia si trasferirà a pochi passi da dove vive adesso. L'appartemento in cui andranno è pronto e sarà molto più grande dell'attuale in modo da garantire maggiore spazio per tutti.

La diretta su Instagram

Nel corso dei mesi Federico e Chiara hanno più volte mostrato sui loro profili le immagini del loro appartamento, che ha già conquistato il cuore del web. Recentemente Fedez, in una diretta su Instagram, ha rivelato che la famiglia potrebbe trasferirsi tra agosto e settembre 2023. Lo stabile pare sarà pronto a breve e la coppia non vede l'ora di trasferirsi.

Entro la fine dell’anno dunque Federico, Chiara e i due bambini lasceranno il loro attico per prendere possesso dell’abitazione attualmente in costruzione. Materialmente cambierà poco, visto che la nuova casa si trova a pochi passi dalla vecchia, sempre nel nuovissimo quartiere milanese CityLife. Nel mentre i fan attendono con ansia anche l’arrivo della seconda stagione della serie di Chiara e Federico, che dovrebbe debuttare su Prime Video tra qualche settimana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 16:29

