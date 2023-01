Antonella Clerici sbotta contro lo chef a “È sempre mezzogiorno”: «Sei un maschilista»

Antonella Clerici Ivano Ricchebono hanno avuto una brutta lite in diretta nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno. La padrona di casa ha avuto uno screzio con uno degli chef del programma facendo calare il gelo in studio, ma subito dopo Antonellina è stata anche in grado di riprendere le redini del discorso e proseguire la trasmissione.

Lo screzio

Nel corso del programma Antonella ha perso le staffe e ha appellato Ricchebono come "maschilista". La Clerici non ha apprezzato l’atteggiamento assunto in diretta dal cuoco e gliel’ha fatto notare. Dal canto suo però il cuoco non ha abbassato la testa di fronte alla padrona di casa e ha risposto per le righe. Tutto è nato mentre lo chef cucinava i cannelloni gratinati ai carciofi, nel corso della preparazione, lo chef ha cercato di tenere lontano Antonella dai fornelli e ha affidato ad Alfio la besciamella.

Pare però che siano rimasti dei grumi, così Antonella è sbottata: «Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre». Ricchebono, per chi segue la trasmissione, sa che è molto geloso della sua cucina, e alla Clerici lascia spesso il compito di frullare. La conduttrice a tal riguardo insiste: «Quindi io ho frullato inutilmente», ma a quel punto pronta è arrivata la risposta dello chef: «È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente». Poi però Antonella ha proseguito con i soliti toni leggeri del programma

